Prato. Sicurezza: arrestato in Toscana dopo 5 anni di latitanza

Comando Provinciale di Prato – Prato , 01/07/2022 12:28

È stato arrestato ieri dai Carabinieri della Tenenza di Montemurlo un tunisino di 36 anni ricercato dal settembre del 2017. L’uomo è stato rintracciato dopo lunghe e laboriose ricerche rese complicate anche dalla circostanza che il ricercato aveva sovente utilizzato generalità diverse per garantirsi la latitanza.

Alcune completamente diverse, con nomi e cognomi fittizi, ma anche luoghi e date di nascita mendaci, altri simili, ma comunque idonei a confondere l’efficacia delle ricerche, soprattutto in occasioni di controlli casuali da parte delle Forze di Polizia.

Ciononostante, quando ieri i militari della Tenenza lo hanno bloccato non avevano alcun dubbio sulla sua identità rivelatasi effettivamente corretta, soprattutto a fronte delle mirate ricerche effettuate da qualche tempo.

L’uomo era destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Prato per più reati concernenti gli stupefacenti e dovrà scontare in carcere – alla Dogaia ove è stato condotto- una condanna determinata per cumulo di pene in 3 anni e 2 mesi di reclusione.

