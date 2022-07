Da sempre il governo siriano è stato accusato di facilitare la produzione e il contrabbando di pasticche all’estero. Droghe come anfetamine, riconosciute come Captagon. Nelle ultime ore ha annunciato il sequestro di una grande quantità delle pillole in questione.

Una fonte anonima delle autorità competenti, ha dichiarato all’Agenzia Sana, il sequestro di “decine di migliaia di pillole”, il tutto si è verificato nella regione di Daraa, che confina con la Giordania (Fonte: Ansa.it).

AO