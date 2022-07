Treni. Dal 3 Luglio lavori RFI tra Sesto e Monza, possibili disagi

(DIRE) Milano, 1 Lug. – Partiranno il prossimo 3 Luglio i lavori notturni di Rfi per l’abbassamento e adeguamento della sede ferroviaria sulla linea Milano-Chiasso e Milano-Lecco in corrispondenza del tratto compreso tra Monza e Sesto San Giovanni. Lo rende noto Rfi, che ha programmato le 4 fasi degli interventi necessari: demolizione dell’armamento ferroviario, l’abbassamento del piano di piattaforma e la realizzazione di quella nuova, la ricostruzione del binario e altre attività di finitura. I lavori proseguiranno sino al 29 agosto 2022. Nella città di Monza interesseranno principalmente il tratto del quartiere Sant’Alessandro compreso tra via Mercadante e via Mogadiscio, 24h su 24.

A protezione dei luoghi abitati Rfi installerà apposite paratie contenitive: è inevitabile tuttavia che, pur avendo garantito lo sforzo di concentrare le lavorazioni più rumorose nella fascia diurna, anche durante la notte vi saranno disagi per quanti abitano negli edifici prospicienti la ferrovia. Per questo i tecnici del Settore Ambiente hanno predisposto un’apposita deroga al rumore, prevendendo almeno una notte di stop, individuata nella domenica sera. “Questo intervento serve per migliorare le condizioni di sicurezza e ad innovare la rete di trasporto ferroviario – spiega il sindaco Paolo Pilotto, che ringrazia Rfi per gestire questa operazione infrastrutturale cercando di ridurre al minimo i disagi e i disservizi al minimo, concentrando i lavori nei mesi estivi: manterremo contatti costanti con i tecnici per aggiornare i cittadini sull’avanzamento dei lavori”. (Bol/ Dire) 19:13 01-07-22