Turismo. Garavaglia: Dati sopra aspettative, numeri 2019 già raggiunti

(DIRE) Sorrento, 1 lug. – “Parliamo di un revenge tourism, c’è proprio una voglia di rivalsa e lo vediamo nei numeri che sono onestamente superiori alle aspettative. In tante realtà abbiamo già oggi raggiunto i numeri del 2019, che è stato l’anno boom del turismo in Italia”. Lo ha sottolineato il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, parlando a margine dei lavori del Global Youth Tourism Summit che si svolge a Sorrento (Napoli). “È credibile – ha spiegato – che a fine anno raggiungeremo i numeri del 2019, se non di più, in tante realtà e questo, considerando che nei primi mesi c’erano ancora le restrizioni per la pandemia, è chiaramente un risultato eccezionale. Però il nostro obiettivo è stabilizzare questo risultato, anzi crescere ulteriormente nei prossimi anni. Però per farlo ci dobbiamo organizzare e i suggerimenti che ci danno i ragazzi sono fondamentali”. (Nac/ Dire) 12:19 01-07-22