Ucraina: Von der Leyen: Strada per UE lunga, ma siamo con Kiev

(DIRE) Bruxelles, 1 lug. – “Oggi sono qui con un messaggio molto chiaro: c’è ancora una lunga strada da percorrere ma l’Europa sarà al vostro fianco ogni passo del cammino, fino al momento che attraverserete la porta che conduce nella nostra Unione europea”.

Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen intervenendo in videoconferenza al Parlamento ucraino. Von der Leyen ha sottolineato la necessità per l’Ucraina di “adottare una legge che regoli i media secondo gli standard europei, ridurre l’influenza degli oligarchi e nominare alti funzionari per combattere la corruzione”. La presidente ha concluso: “Oggi è principalmente un giorno per celebrare questa svolta storica, la vittoria della determinazione. La ricostruzione dell’Ucraina e il processo di adesione all’Ue andranno di pari passo”.

