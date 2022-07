08:30 – Gli USA intendono rinforzare le loro forze militari in Europa, in modo che la NATO possa “rispondere a minacce da ogni direzione“. Così si è espresso Joe Biden a Madrid per il vertice NATO. Biden ha inoltre annunciato un rinforzo di militari e mezzi USA in: Spagna, Polonia, Romania, paesi Baltici, Regno Unito, Germania e Italia. “La NATO è forte e unita. E’ pronta ad affrontare qualsiasi tipo di minaccia in qualsiasi campo“, conclude così il Presidente americano. (Fonte Rai Televideo)