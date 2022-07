Animali. Si parte per vacanze, 5 consigli per viaggio sicuro con Micio e Fido

(DIRE) Roma, 2 Lug. – Giornate da bollino rosso per il caldo e molti nel fine settimana lasciano le città per le località turistiche. Sono tanti quelli che si mettono in viaggio anche con i propri animali verso le mete turistiche. Un piccolo vademecum di consigli pratici su come comportarsi in vacanza con micio e fido arriva dall’Associazione italiana difesa animali e ambiente-AIDAA.

Sono decine di migliaia le famiglie che in questo weekend si mettono in viaggio in compagnia del proprio (o dei propri) animali domestici. Purtroppo anche quest’anno, nonostante le cose siano leggermente migliorate rispetto al passato, ai turisti a quattro zampe si riproporranno i soliti problemi e le solite limitazioni.

Ecco 5 consigli pratici prima di partire per le vacanze o per il fine settimana insieme ai propri amici pelosi: