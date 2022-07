Ennesimo incidente sulla SS106 ionica a Lazzaro (RC)

13.10 – Ennesimo incidente stradale è avvenuto oggi intorno alle 12.30 sulla SS 106 ionica nel tratto di Lazzaro, appena prima, circa 700 metri, la zona di Capo d’Armi. Il traffico veicolare risulta ovviamente rallentato in entrambi sensi di marcia. Come si vede dalla foto una delle due automobili coinvolte è ribaltata a lato della carreggiata. Sul posto la Polizia Stradale che sta mettendo in sicurezza la strada oggi molto frequentata per recarsi nelle località di mare. Data la pericolosità della Strada Statale 106 è raccomandata prudenza alla guida ed il rispetto rigoroso dei limiti di velocità.

