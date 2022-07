Libia. Parlamento assaltato a Tobruk

Ieri il Parlamento è stato preso d’assalto da un folto gruppo di manifestanti a Tobruk, in Libia. Le motivazioni dei facinorosi sono relative alla qualità delle condizioni di vita ed allo stallo politico in cui versa il paese. I media locali riferiscono anche di un saccheggio messo in atto da alcuni dei partecipanti all’assalto che aggraverebbe la situazione.

Sono stati bruciati dei pneumatici che hanno dato vita a colonne di fumo nero. Proteste anche nella città di Misurata. La Libia ed il suo popolo dagli anni della guerra contro il regime di Gheddafi non è mai tornata alla normalità.

FR