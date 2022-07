Vittorio Camaiani riceve il premio alla carriera dalla Cna Federmoda

Il couturier marchigiano Vittorio Camaiani riceverà venerdì 8 luglio 2022 a Grottammare, in Piazza Kursal, l’ambito riconoscimento indetto dalla CNA Federmoda. La Camera Nazionale Associazione provinciale di Ascoli Piceno organizza per l’ottavo anno consecutivo nelle Marche, con il supporto dell’amministrazione comunale, la sfilata di moda “Fashion Mood – eccellenze artigiane in passerella”. L’edizione di quest’anno sarà presentata da Veronica Maya, celebre conduttrice televisiva e show girl, accompagnata da Marco Moscatelli.

Per l’occasione il “Poeta della moda”, così come la stampa di settore ama definirlo, mostrerà alcune creazioni della sua ultima collezione Primavera/Estate 2022 intitolata “Vittorio Camaiani viaggio con Hemingway” presentata poco tempo fa in occasione dell’opening della settecentesca Galleria del Cardinale Colonna a Roma. Creazioni raffinate che trovano ispirazione fra le pagine dello scrittore Ernest Hemingway, la sua vita ed i suoi viaggi. Ispirazioni che toccano le suggestioni di Cuba e dell’Africa. Le creazioni di Vittorio Camaiani sono state ispirate agli artisti del passato, alla letteratura, ai viaggi. La moda Camaiani nel corso degli anni si è sempre distinta per la versatilità dei capi e per la qualità dei tessuti e delle finiture a mano, rigorosamente Made in Italy. Il couturier è stato protagonista con la sua couture di diverse edizioni di AltaRoma, da anni ormai presenta abitualmente le sue collezioni a Palazzo Colonna.

Tante sono le personalità del mondo dell’arte, della cultura, dello spettacolo e della nobiltà che hanno indossato un capo Camaiani. Tra queste: Marina Ripa di Meana, Lucrezia Lante della Rovere, Sandra Milo, Clio Napolitano, Martina Colombari, Sylvie Vartan, Daniela Poggi, Elisabetta Pellini, la contessa Emanuela di Castelbarco, la principessa Jeanne Colonna.

Vittorio Camaiani è l’ideatore dell’AtelierPerUnGiorno ispirato agli atelier di moda degli anni Cinquanta, una sorta di boutique itinerante dove lo stilista guida le clienti alla scelta personalizzata delle sue collezioni.

La moda Camaiani, anche grazie a questa fortunata formula, è stata presentata in varie città d’Italia e anche all’estero. Il couturier marchigiano infatti è stato ospite d’onore, lo scorso novembre, dell’Istituto Italiano di Cultura a Varsavia con la sua ultima collezione invernale dedicata a uno dei geni assoluti dell’arte contemporanea, Mark Rothko ed ancor prima il designer è stato ospite d’onore della “Semaine italienne de Montreal Nazional Congress of Italian-Canadian (Region Quèbec)”, in rappresentanza dell’Italia e della Regione Marche. Gli abiti di Vittorio Camaiani sono stati valorizzati nel contesto della prestigiosa mostra “Italian Fashion from 1945 to Today” omaggio alla creatività italiana, organizzata presso il Museo McCord di Montreal. Anche se la moda Camaiani ha toccato l’estero forte rimane il legame con il territorio marchigiano dove prendono vita le sue creazioni. Proprio per questo il couturier ha ricevuto il Premio Gran Pavese Rosso Blu e lo scorso anno la nomina come cittadino onorario della Città di San Benedetto del Tronto.

