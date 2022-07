Attacco mortale di uno squalo su una donna in un famoso resort nel Mar Rosso

Una donna austriaca di 68 anni è morta dopo essere stata attaccata da uno squalo nel Mar Rosso vicino alla famosa località di Sahl Hasheesh, vicino a Hurghada, in Egitto.

Secondo fonti ufficiali, la vittima è stata identificata in Elizabeth Squire, che vive a Hurghada ed è sposata con un’egiziano. La donna è stata portata in ospedale con gravi ferite Venerdì sera, ma nonostante gli sforzi dei medici, purtroppo è morta. Il video mostra persone che guardano l’attacco dal molo e urlano qualcosa verso la donna, ma nessuna di loro ha osato entrare in acqua.

L’acqua intorno alla donna era sempre rossa di sangue. Interdetta sembra la balneazione per tre giorni. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ricorda che questo non è il primo caso di attacco di squali nelle acque del Mar Rosso in Egitto. Nell’Ottobre 2020, un ragazzo ucraino di 12 anni in vacanza in Egitto e la sua guida turistica hanno perso gli arti dopo essere stati attaccati da uno squalo. (foto di repertorio)

Di seguito il link del video dell’attacco del grande squalo bianco: https://www.itemfix.com/v?t=mctomi&jd=1

c.s. – Giovanni D’Agata