Il 71% degli americani boccia Biden

Impietoso il giudizio degli americani sul loro attuale Presidente. Joe Biden esce con le “ossa rotte”, ma era già cosa nota, dal sondaggio Harvard Caps-Harris. Ben sette americani su dieci non vogliono che si ricandidi alla Casa Bianca nel 2024. Il 45% di quegli americani ritiene che abbia lavorato male mentre un 25% non lo vuole perchè vorrebbe un volto nuovo alla Casa Bianca.

Effettivamente in questi anni la sua amministrazione è stata più volte messa in imbarazzo dalle esternazioni poco felici di un Presidente che appare del tutto politicamente inadeguato a rappresentare la prima potenza economica e militare del pianeta.

Biden vinse le elezioni su Donald J. Trump, grazie al voto telefonico o per corrispondenza, ma quel risultato delle urne ha segnato profondamente la storia americana e il popolo di un paese il cui il confronto politico tra Repubblicani e Democratici non era mai stato così acceso. Ricordiamo in quei giorni anche anche i fatti di Capitol Hill l’assalto al Campidoglio il 6 Gennaio del 2021.

In questi anni non ha realizzato nulla di quello che aveva promesso in campagna elettorale dalla rapida risoluzione del problema covid, al bando della facilità nell’acquistare armi da guerra, all’attenuazione del razzismo.

Fabrizio Pace