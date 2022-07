Reggio Calabria, Calanna: l’Oratorio parrocchiale organizza primo concorso di pittura dedicato a Suor Angelisa

Domenica 26 Giugno 2022 presso la ex scuola Media di Villamesa, l’ oratorio parrocchiale di Calanna ha organizzato il primo concorso di pittura per bambini e ragazzi con il patrocinio del Comune di Calanna dedicato alla memoria di Suor Angelisa Vitali nel 10° anniversario dalla sua morte.

Suor Angelisa, Madre Superiora delle Orsoline del Centro della Spiritualità, ha vissuto gli ultimi anni della sua vita a Calanna. Ha dedicato la sua vita ai bambini e ai ragazzi coinvolgendoli attivamente nella vita della comunità cristiana ospitante. A Calanna ha attivato percorsi di crescita per i giovani del Comune, alcuni dei quali vengono tutt’ora portati avanti dai cittadini.

In sua perenne memoria, l’oratorio parrocchiale della chiesa di Calanna ha indetto un concorso di pittura dedicato ai più piccoli residenti nel Comune di Calanna e nelle zone limitrofe.

Ai giovanissimi concorrenti sono state date appena tre ore per completare le opere d’arte che, in seguito, sono state esposte per permettere alla giuria di visionarle nel miglior modo possibile. Dai paesaggi ai ritratti, alle riproduzioni di cartoni animati alle iconografie tradizionali, i bambini e i ragazzi si sono messi in gioco divertendosi per realizzare qualcosa in memoria della Suora che tanto si è prodigata per il Comune di Calanna.

La giuria ha decretato i vincitori con non poca fatica, infatti i giovanissimi residenti a Calanna hanno mostrato spiccate doti artistiche, probabilmente ispirati dalle numerose mostre ed eventi culturali promosse dalla Pro Loco Calanna insieme all’oratorio parrocchiale.

Alcuni adulti, che ben ricordavano Suor Angelisa, hanno deciso di partecipare anch’essi, per gioco, al concorso, mostrando il grande impegno nella perenne memoria della Suora, la quale avrebbe certamente apprezzato l’intensità dell’affetto a lei riservato.

L’evento si è concluso con la premiazione dei partecipanti e con la preghiera che Padre John Leula, Parroco di Calanna che conobbe Suor Angelisa, ha deciso di dedicarle affinché la sua memoria sia sempre presente nei cuori dei cittadini.

SM