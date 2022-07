Caldo. Palermo, percepiti fino a 36°C. Allarme ondate calore

(DIRE) Palermo, 4 Lug. – La Protezione civile della Regione Siciliana ha diffuso oggi il bollettino n.133 per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 0.00 del 5 luglio e per le successive 24 ore. Livello 3 (colore rosso) a Palermo per quanto riguarda il rischio di ondate di calore previsto per domani, martedì 5 luglio, con una temperatura massima percepita di 36°C e dopodomani, mercoledì 6 luglio, con una temperatura massima percepita di 35°C. Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani nella provincia di Palermo permane la previsione di una pericolosità alta (“attenzione”, colore rosso). (Rec/ Dire) 18:00 04-07-22