Pakistan: aumentano i casi covid

Negli ultimi due giorni il Pakistan ha segnalato 818 nuovi casi di Covid-19. Non sono stati annunciati decessi. Il paese non vedeva dati così alti dal 4 Marzo 2022. Le statistiche sono state pubblicate dal National Institute of Health.

Sono stati effettuati 18.305 test, il tasso di positività toccava il 4.47%. Sono 6.322 i positivi, e 126 le persone sono in terapia intensiva. Il Pakistan da inizio pandemia ha registrato 30.395 morti e 1.536.479 casi. Più dell’85% della popolazione è stata vaccinata (Fonte: Ansa.it).