Nelle ultime ore per le strade del Pakistan si è consumata una tragedia, un autobus diretto a Rawalpindi è precipitato in un burrone nella provincia Belucistan.

L’incidente ha provocato la morte di almeno 19 persone e altre 14 sono ferite gravemente. L’autista ha perso il controllo del mezzo per l’alta velocità. Le operazioni di salvataggio sono tutt’ora in corso, dato che la tragedia è avvenuta in una zona collinare (Fonte: Ansa.it).

AO