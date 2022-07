Ucraina. Papa Francesco: Vorrei andare sia a Mosca che a Kiev

Il pontefice ha ricostruito i tentativi della Santa Sede per favorire una soluzione negoziale della guerra, dilagata con l’intervento armato di Mosca al via il 24 Febbraio.

Secondo Vatican News, Francesco ha fatto notare che ci sono stati contatti tra il segretario di Stato Pietro Parolin e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov su un possibile viaggio a Mosca. I segnali iniziali non sarebbero però stati buoni. Si era parlato di una possibile missione per la prima volta mesi fa, ha detto il papa, spiegando che Mosca aveva risposto che non era il momento giusto. Nell’intervista Francesco ha però lasciato intendere che ora qualcosa potrebbe essere cambiato. “Vorrei andare in Ucraina, e volevo prima andare a Mosca” ha detto il papa. “Ci siamo scambiati dei messaggi a questo proposito, perché pensavo che se il presidente russo mi avesse concesso una piccola finestra per servire la causa della pace…” Francesco ha continuato: “Ora è possibile, dopo il mio ritorno dal Canada, che io riesca ad andare in Ucraina. La prima cosa da fare è andare in Russia per cercare di aiutare in qualche modo, ma vorrei andare in entrambe le capitali”. Secondo Vatican News, il viaggio del papa potrebbe essere effettuato “forse a settembre”.

(Vig/Dire) 13:41 04-07-22