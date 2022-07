USA. Polizia uccide afroamericano disarmato dopo inseguimento

03.30 – E’ stato crivellato di colpi un 25enne afroamericano, J.W., che era in fuga alla Polizia locale ad Akron, Ohio. Il video diffuso in rete mostra l’uomo che sembrerebbe disarmato al momento dell’uscita della macchina, particolare che deve essere sfuggito agli agenti che gli hanno scaricato addosso ben 60 colpi di arma da fuoco.

La diffusione del filmato della brutale uccisione dell’afroamericano rischia di scaturire in nuove proteste su tutto il territorio USA, come avvenne, qualche anno fa, per il noto caso Floyd. Il Sindaco della città ha lanciato un appello alla calma in previsione delle manifestazioni di protesta che si stanno organizzando in città.

Ancora devono essere fatte delle indagini approfondite sull’accaduto ma si palesa l’ennesimo fallimento delle promesse dell’amministrazione Biden che aveva promesso una maggior tutela delle minoranza.

FMP