Dl aiuti. Attesa miglioria su superbonus, ma “no” solo tecnico non politico

(DIRE) Roma, 5 Lug. – Secondo quanto si apprende da fonti governative, quello che era atteso nell’aula della Camera per il via libera all’esame del dl Aiuti era un emendamento per il miglioramento del superbonus, intervento che avrebbe consentito la fiducia.

Senza il via libera a quella modifica evidentemente non era possibile votare la fiducia per M5S ed è anche la ragione per la quale c’è stato il rinvio dell’esame del provvedimento a domani mattina. Il parere favorevole da parte di palazzo Chigi e del ministero dell’Economia e delle Finanze non c’è stato soltanto per ragioni di coperture, non per ragioni politiche, viene spiegato. (Ran/Dire) 19:42 05-07-22