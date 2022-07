Napoli: illeciti contro il RdC, sequestrati 2 complessi aziendali relativi ad attività commerciale di macelleria, nonchè denaro in contante e tioli di credito

10.35 – La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato due complessi aziendali relativi all’attività commerciale di macelleria, denaro contante per 92.000 euro e titoli di credito nei confronti di tre soggetti indiziati di truffa aggravata ai danni dello Stato e usura.

Dal comunicato stampa redatto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli: ” In particolare gli indagati, tramite l’attività commerciale loro riconducibile, avrebbero consentito a numerosi titolari del reddito di cittadinanza l’irregolare spendita e monetizzazione del beneficio mediante la simulazione di acquisti di carne in realtà mai avvenuti, attraverso il pagamento, a mezzo carta RDC, in modalità elettronica con sistema POS, ottenendo in cambio importi corrispondenti in denaro contante, decurtati tuttavia di una percentuale trattenuta a titolo di “spese di commissione”, variabile tra il 10% ed il 20%”.

comunicato stampa Guardia di Finanza Comando Provinciale Napoli