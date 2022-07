Sudan. Generale Al-Burhan promette ritorno a governo di civili

(DIRE) Roma, 5 Lug. – Il Sudan tornerà a essere guidato da un governo costituito da civili: lo ha detto il generale Abdel Fattah a-Burhan, comandante in capo delle Forze armate e presidente di fatto del Paese, in un discorso trasmesso dalla televisione nazionale.

Nel suo intervento, l’ufficiale ha aggiunto che i militari non si opporranno a una transizione democratica e sono impegnati a favorire la tenuta di elezioni.

L’esercito ha ripreso il potere in Sudan il 25 ottobre scorso, quando è stato destituito il primo ministro Abdalla Hamdok, un economista. Dopo la sua estromissione, a più riprese, si sono tenute manifestazioni di protesta sia nella capitale Khartoum che in altre città.

I cortei sono stati segnati da incidenti e disordini. Solo giovedì scorso, stando a un bilancio fornito da soccorritori e responsabili di reparti ospedalieri, i dimostranti uccisi dalle forze di sicurezza sono stati nove. (Vig/Dire) 11:13 05-07-22