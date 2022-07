USA, spari Chicago durante parate 4 Luglio

09:35 – Spari anche durante le parate per il Giorno dell’Indipendenza degli Stati Uniti. La Polizia ha arrestato il giovane di 22 anni sospettato di aver aperto il fuoco su una parata della giornata di ieri. Le vittime al momento sono sei, mentre ci sono ancora 31 feriti. Anche a Philadelphia c’è stata una sparatoria durante la parata, dove 2 poliziotti sono rimasti feriti, e l’autore è ancora ignoto.

La sparatoria durante la parata ad Highland Park, Chicago, è avvenuta dal tetto di un palazzo, mediante un fucile ritrovato dopo dalla Polizia.

Il Presidente USA, Joe Biden e la First Lady Jill, si sono detti “scioccati” dell’ennesimo atto di “violenza senza senso“. Durante i festeggiamenti il Presidente americano ha chiesto un minuto di silenzio per le vittime, assicurando dopo che “La violenza delle armi è un’epidemia che non rinuncio a combattere“. (Fonte Sky TG24)