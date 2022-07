Verona, crolla un’impalcatura a Negrar: 3 feriti

Alle 8.30 di questa mattina, due squadre di Vigili del Fuoco sono intervenute a Negrar, in via Calcarole, per un incidente sul lavoro. A seguito del crollo di un’impalcatura eretta per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, tre operai di una ditta siciliana sono caduti al suolo da circa 6 metri, rimanendo feriti.

I tre uomini, 21, 36 e 57 anni, sono stati soccorsi dal personale Suem, arrivato con due ambulanze, e trasportati agli ospedali di Negrar e borgo Trento a Verona. Sul posto Carabinieri, Polizia Locale e Spisal per rilievi.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=80684