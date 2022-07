Incendi. In fiamme aree dal nord al sud della Puglia

(DIRE) Bari, 6 Lug. – È in corso da quasi un’ora un incendio nell’area limitrofa al bosco comunale di Spinazzola (Barletta – Andria – Trani) e sono circa 60 gli ettari andati in fumo. A lavoro ci sono una decina di unità tra personale antincendio dell’Arif, l’agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, vigili del fuoco, forestali e volontari di protezione civile. Personale che sta intervenendo anche in località “San Salvatore” a Manfredonia, nel Foggiano. Il rogo su cui è a lavoro anche un canadair decollato da Ciampino interessa un’area di macchia mediterranea: coinvolti una decina di ettari.

Un altro incendio è in corso anche ad Ascoli Satriano (Foggia) in località “Monsignore-Selva” dove a rischio ci sono una sessantina di ettari di vegetazione. Salgono a una ventina gli ettari bruciati dal rogo divampato in località Speziale a Castellaneta Marina (Taranto). A rendere complicate le operazioni di spegnimento del rogo scoppiato vicino la diga del Locone, a Minervino Murge (Barletta – Andria – Trani) invece, sono le sterpaglie e il vento di scirocco che alimentano l’incendio. (Adp/Dire) 18:17 06-07-22