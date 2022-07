(DIRE) Roma, 6 Lug. – “152 naufraghi, tra cui casi medici, minori non accompagnati, famiglie e bambini, sono sbarcati oggi a Pozzallo. I restanti 154 sopravvissuti trascorreranno un’altra notte a bordo della #OceanViking. Le procedure di sbarco continueranno domani in giornata”. Lo riferisce in un tweet l’ong Sos Mediterranee. (Alf/Dire) 19:09 06-07-22