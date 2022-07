Scuola. Ripetizioni estive, al top ci sono matematica e inglese

Ricerca de Letuelezioni.it sulle preferenze degli italiani

(DIRE) Bologna, 6 Lug. – Gli italiani in estate preferiscono prendere ripetizioni di matematica, oltre quelle d’inglese. I dati emergono da Letuelezioni.it la piattaforma internazionale dove si incontrano studenti e insegnanti. Si parla di un arco temporale che va da giugno a settembre 2021.

Ma le proiezioni per l’anno in corso non si discostano molto da questi risultati poiché è un andamento che si è ripetuto negli ultimi tre anni. La matematica è dunque la materia tra le più richieste, Mentre il dato sulla richiesta d’inglese potrebbe trovare giustificazione nel fatto che le vacanze spesso portano all’uso più frequente della lingua, la matematica apre diverse ipotesi di interpretazione.

Entrando nello specifico della classifica (i primi due posti vedono rispettivamente 4224 utenti in cerca di lezioni di inglese e 3451 cercano ripetizioni di matematica. A questi seguono le richieste delle lezioni di italiano da parte di 2.098 utenti, 1366 utenti cercano lezioni di spagnolo e infine il francese è richiesto da 964 utenti.

In Italia gli utenti (insegnanti e studenti) di Letuelezioni.it sono 329.249 (10%) contro i 3.126.391 di quelli europei. Se si considera l’anno 2021, in Italia, le ripetizioni di matematica schizzano al primo posto con 44 mila utenti che le richiedono, a differenza del dato europeo in cui al primo posto rimane l’inglese con quasi 700 mila utenti. Letuelezioni è una piattaforma di ripetizioni internazionale che nasce in Spagna nel 2007 e che raccoglie più di un milione di insegnanti, distribuiti in vari Paesi d’Europa, di cui il 17% in Italia. (Red/ Dire) 02:20 06-07-22