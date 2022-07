Per le strade dello stato del Burkina Faso, si è consumata una tragedia a Bourasso, alcuni jihadisti hanno sparato a 22 civili, uccidendoli, altre fonti hanno affermato che sono 30 le persone uccise, i numeri non sono sicuri. Il Governo in un comunicato ha definito la strage come un attacco terroristico.

La vicenda è avvenuta tra le notte del 3 e 4 Luglio. La maggior parte dei morti sono cristiani e fedeli di altre religioni Africane (Fonte: Ansa.it).

AO