Atletica. Europei U18, Furlani oro nel salto in alto, marcia d’argento per Disabato e Sciannamea

(DIRE) Roma, 7 Lug. – Comincia con due medaglie d’argento per la marcia azzurra, a Gerusalemme, l’ultima giornata degli Europei under 18. Nei 10.000 è secondo il pugliese Giuseppe Disabato, 16 anni ancora da compiere, in 44’16″55 alle spalle del tedesco Frederick Weigel (44’01″60) dopo una gara da protagonista, sempre in testa al gruppo degli inseguitori.

Al femminile nei 5000 conquista l’argento Martina Sciannamea in 23’15″40 mentre il successo va alla spagnola Sofia Santacreu (22’46″32), con l’abruzzese che conduce una prova coraggiosa, al secondo posto in solitaria.

Mattia Furlani ha vinto la medaglia d’oro nel salto in alto, agli Europei Under 18 di atletica leggera a Gerusalemme, in Israele.

L’atleta azzurro di 17 anni è riuscito a sbaragliare la concorrenza saltando 2 metri e 15 centimetri. In precedenza Furlani si è laureato campione d’Europa anche nel salto in lungo con un 8,04 metri. (Mem/ Dire) 09:57 07-07-22