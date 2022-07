Bari, ruba nei negozi di via Sparano e aggredisce vigilante

Domenica scorsa, 3 Luglio, a Bari, personale della Squadra Mobile, unitamente agli uomini della Squadra Volanti della Questura di Bari, ha tratto in arresto un cittadino georgiano 35enne, in quanto presunto responsabile del reato di rapina impropria, consumato in danno di due esercizi commerciali ubicati nel centro cittadino.

Alle ore 17.00 circa di domenica pomeriggio, un addetto alla vigilanza, in servizio presso una nota rivendita di capi d’abbigliamento, ha contattato il numero 113, riferendo al personale di Polizia in ascolto, di essere all’inseguimento di un uomo che, poco prima, aveva trafugato della merce dagli espositori del negozio. Il vigilante, con toni concitati, è riuscito ad informare i poliziotti, passo dopo passo, dei movimenti dell’individuo, nonostante lo stesso avesse minacciato ed aggredito la guardia, al fine di eludere l’inseguimento.