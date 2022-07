Bologna: la Polizia di Stato esegue 43 misure cautelari per i reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e riciclaggio. Sequestrato un mln di € provento di attività illecita

La Squadra Mobile della Questura di Bologna, nell’ambito di una vasta operazione antidroga, ha eseguito l’Ordinanza del GIP del Tribunale di Bologna che ha disposto 43 misure cautelari, 31 custodie cautelari in carcere, 3 arresti domiciliari e 9 obblighi di dimora, nei confronti di altrettanti indagati, 35 italiani e 8 albanesi, per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga aggravata dalla disponibilità di armi, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per riciclaggio.

Le misure cautelari sono il frutto di una lunga e complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna – Direzione Distrettuale Antimafia, nella persona del Sostituto Procuratore dott. Roberto Ceroni e condotta dalla Squadra Mobile – IV Sezione Contrasto al crimine diffuso, che ha portato ad indagare complessivamente 50 persone, a vario titolo, per i reati indicati in precedenza.

L’attività di indagine, che ha avuto inizio a novembre del 2019 e si è conclusa nel mese di aprile del 2021, è stata portata avanti con intercettazioni telefoniche, telematiche, sistemi di videosorveglianza e di localizzazione satellitari, uniti a numerosissimi e costanti servizi di pedinamento ed osservazione che hanno portato all’attento monitoraggio degli indagati e alla scoperta dei nascondigli dello stupefacente.

Il gruppo criminale aveva la disponibilità di un vero e proprio arsenale, in quanto proprio in una cantina riconducibile agli indagati, sono state rinvenute e sequestrate sette pistole, risultate alcune provento furto e altre clandestine, e diverse munizioni.

E’ stato inoltre possibile scoprire un vero e proprio tesoro riconducibile ad alcuni esponenti del sodalizio, depositato su conti corrente intestati non direttamente a loro ma a persone a loro molto vicine, sui quali sono stati fatti transitare diverse centinaia di migliaia di euro provenienti dall’attività di narcotraffico, che con vari stratagemmi, sfruttando anche il gioco d’azzardo con le scommesse sportive, venivano “ripuliti” e depositati sui conti di deposito bancari.

Proprio sotto tale punto di vista è stato possibile procedere al sequestro dei conti corrente individuati come terminale dei proventi illeciti del traffico di droga, sui quali erano depositati 650.000,00 euro. Durante il periodo di indagine, poi, nei vari interventi a riscontro dell’attività di spaccio di stupefacenti, sono stati sequestrati oltre 300.000,00 euro, portando a circa 1 milione di euro l’ammontare dei soldi sequestrati al sodalizio criminale.

I riscontri in costanza di indagine sono stati continui e rilevanti, dato che complessivamente sono state arrestate in flagranza di reato 25 persone; sono stati sequestrati complessivamente 7 kg di cocaina, 70 kg di marijuana, 10 kg di hashish nonché, in totale, nove (09) pistole di cui sei provento di furto in abitazione e tre clandestine, oltre al sequestro di svariate munizioni.

