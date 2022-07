Covid. EMA: in autunno scenario simile a quello influenzale

(DIRE) Bruxelles, 7 Lug. – “A partire dal prossimo autunno il quadro della situazione relativa alla campagna vaccinale anti-Covid-19 potrebbe avvicinarsi a quello simile ai vaccini dell’influenza annuale, ma sosteniamo che i vaccini bivalenti, che combinano due ceppi di Sars-CoV-2, uno dei quali è un ceppo Omicron, sembrano offrire una risposta immunitaria ancora più ampia”.

Lo ha dichiarato oggi il responsabile della strategia vaccinale dell’Agenzia Europea del Farmaco, Marco Cavaleri, durante la conferenza stampa dell’Agenzia europea del farmaco (Ema). Ha continuato Cavaleri: “Non è ancora chiara la situazione che si presenterà in ottobre e quale sarà la variante dominante, ma effettueremo altri studi per determinare se sia più opportuno utilizzare vaccino monovalente, contro un ceppo specifico, o bivalente per la prossima campagna vaccinale”. Il responsabile ha concluso rimarcando la necessità di una seconda dose di richiamo per gli over 80 e raccomandandola ai soggetti tra i 60 e gli 80 anni. (Pis/ Dire) 18:03 07-07-22