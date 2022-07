Covid. Mattarella: Pandemia ha mostrato limiti economia mondiale

(DIRE) Roma, 7 Lug. – “La pandemia ha anche mostrato i limiti di un’economia mondiale organizzata su catene di valore a volte dipendenti da pochi centri produttivi, in particolare asiatici: questo ha determinato penuria e rarefazione di beni in occasione di chiusure derivanti dalle crisi sanitarie. In alcuni casi, questa dipendenza ha assunto anche una dimensione finanziaria, spesso tracimata in un indebitamento che, a sua volta, ha minato alla base le possibilità di sviluppo socio-economico”.

Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento all’Assemblea Nazionale della Repubblica dello Zambia. Si tratta, aggiunge, “di una problematica che affligge numerosi Paesi, anche africani, e che trova nell’Italia un partner sensibile, nel quadro delle Istituzioni finanziarie internazionali, per trovare una soluzione che permetta di spezzare la spirale fra indebitamento e mancato sviluppo”. (Vid/ Dire) 18:41 07-07-22