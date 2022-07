DL aiuti. Lega: OK odg su responsabilità solidale superbonus 110%

(DIRE) Roma, 7 Lug. – “Approvato un odg al decreto Aiuti firmato dalla Lega che impegna il governo a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, l’inapplicabilità della responsabilità in solido per i cessionari del credito sul Superbonus 110 per cento.

La disciplina di questo strumento ha dato grande slancio al settore edile e pone i committenti, ma anche i professionisti e tutti i soggetti coinvolti, al centro di una serie di verifiche relative, tra l’altro, ai presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali. Esprimiamo soddisfazione per questo impegno da parte dell’esecutivo a favore dei committenti/beneficiari, che rappresentino l’anello più debole della catena del Superbonus 110%”. Lo dichiarano in una nota i deputati della Lega. (Vid/ Dire) 19:33 07-07-22