Il “Decreto Semplificazioni” ha modificato i termini di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dal 1/01/2023, il quale potrà essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

– per il 1° trimestre: nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al 2° trimestre solare dell’anno di riferimento, se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre solare dell’anno sia inferiore a €. 5.000 (non più a €. 250)

– per il 1° e 2° trimestre: nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al 3° trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel1° e 2° trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a €. 5.000 (non più a €. 250).

comunicato stampa – fonte: http://www.cgiamestre.com/imposta-di-bollo-nuova-soglia-per-i-versamenti-dal-2023/