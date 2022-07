I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella mattina del 7 Luglio, a Montecchio di Vallefoglia per liberare un cane, un Jack Russell, che si era infilato in un’intercapedine tra il terrapieno e il solaio in cemento armato di un edificio rimanendo bloccato.

La squadra giunta sul posto ha rimosso la terra con un badile creando un pertugio così da poter arrivare ad afferrare il cane per liberarlo.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=80758