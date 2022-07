Rimini. Litiga con tre persone in strada e aggredisce i poliziotti: arrestato

Nelle ore serali del 4 Luglio 2022 la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un ragazzo italiano per il reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, alle ore 22:05, una volante, mentre effettuava un controllo del territorio nei pressi della stazione ferroviaria, veniva fermata da alcuni tassisti i quali riferivano che poco prima avevano visto un ragazzo che, con toni minacciosi, litigava con tre soggetti.

Gli agenti, immediatamente si mettevano alla ricerca del soggetto, rintracciandolo subito dopo. Il giovane si mostrava molto agitato e insofferente all’operato dei poliziotti, oltre al fatto che assumeva un atteggiamento aggressivo, offensivo ed oltraggioso nei confronti degli agenti.

In considerazione dei fatti accaduti, il soggetto veniva accompagnato in Questura e tratto in arresto. Inoltre, veniva denunciato in stato di libertà per il reato di Oltraggio a Pubblico Ufficiale.

In data odierna a seguito del giudizio direttissimo al soggetto veniva applicato l’obbligo di dimora e l’obbligo di presentazione alla P.G. nella città di residenza, nonché la prescrizione di permanenza notturna dalle ore 22 alle ore 06 nella propria abitazione. Inoltre, il Questore di Rimini ha adottato nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio da Rimini.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Rimini/articolo/131062c6cfb51b9a2074449125