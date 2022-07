Africa: carenza di vaccini anti-covid

L’Africa ha pochi vaccini anti-covid. Bisogna disporre una rete di servizi sanitari ed efficienti, per consentire una adeguata produzione vaccinale. Queste sono le parole di Sergio Mattarella Presidente della Repubblica Italiana. Nei giorni scorsi il Presidente è andato a far visita allo stato della Zambia, durante il suo soggiorno ha tenuto un intervento di fronte all’assemblea nazionale.

“L’esigenza di superare l’emergenza sanitaria e le sue pesanti conseguenze socio–economiche” il commento dell’inquilino del Quirinale. Il Capo dello Stato ha messo in evidenza che il vaccino è un diritto di tutti, dato che garantisce la salute. Molti Stati dell’Africa non dispongono di strutture sanitarie adeguate, anche per questo è l’ultimo continente con meno vaccinati (Fonte: Adnkronos.com).

AO