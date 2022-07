Brasile, obbligo di esposizione riduzione prezzi benzina

11:20 – Il Governo Brasiliano ha ordinato che da oggi, le stazioni di servizio devono esporre dei cartelli che indichino la riduzione dei prezzi della benzina. L’obiettivo è la segnalazione del calo dei prezzi del carburante a seguito della riduzione delle accise promossa dal Presidente Jair Bolsonaro.

Secondo la nuova normativa, la segnaletica dovrà esporre in modo “corretto, chiaro, preciso e leggibile, affinché i consumatori possano confrontare i prezzi“.

Il calo dei prezzi della benzina è in media dell’1,6% in tutto il Paese, secondo un rapporto della società ValeCard. Secondo la normativa promossa dal Presidente Bolsonaro, ogni stato non può superare il tetto del 18% per l’accisa sui combustibili. Questa variazione di prezzo, che include il diesel è una vittoria per il leader di destra nella sua strategia per contenere l’inflazione, a pochi mesi dalle elezioni in cui è in corsa. (Fonte ANSA)