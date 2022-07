Digitale. Todde: servizi vanno standardizzati in tutto Paese, anche piccole realtà

(DIRE) Roma, 8 Lug. – “Il tema della digitalizzazione non è solo nelle grandi città ma anche nelle piccole realtà, soprattutto è importante che ci possa essere una buona vita digitale nelle piccole comunità. Dobbiamo puntare alla standardizzazione di questi servizi nel Paese”.

Lo ha detto il viceministro dello Sviluppo economico, Alessandra Todde, intervenendo all’evento Acea Innovation Day 2022 in corso a Officine Farneto, a Roma. “I temi principali all’interno delle città, invece- ha proseguito Todde- sono quelli della mobilità: una delle cose emerse negli studi che abbiamo fatto è che nella maggior parte delle città, anche le più grandi, in termini di mobilità si stanno ponendo i temi dell’elettrificazione e molto spesso non considerando il sistema.

Il punto non è che devono essere cambiate le bobine, ma deve cambiare il sistema, le città si devono cambiare nell’ottica del benessere dei cittadini e della sostenibilità ambientale. Stiamo collaborando con tantissime nuove imprese e start up e questo si lega con il tema femminile, perché lavorare nel modo giusto nelle città può voler dire promuovere anche i temi giusti”.

In termini di innovazione, ha concluso il viceministro dello Sviluppo economico, “abbiamo lavorato tanto sulla pubblica amministrazione e siamo pronti. Il tema degli appalti normativi è interessante perché permette che queste iniziative di innovazione vengano messe a disposizione anche della pubblica amministrazione. La cosa importante è mettere a disposizione delle buone pratiche, facili e già testate da sistemi più pronti, che significa avere un pezzo del lavoro già fatto e aiuta quei contesti che magari non hanno gli strumenti per lavorare”. (Mgn/ Dire) 12:13 08-07-22