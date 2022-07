Dl Aiuti. Lega: correggere norma ‘de minimis’ entro 16/7

(DIRE) Roma, 8 Lug. – “Fare presto sul ‘de minimis’. La norma introdotta nel decreto Aiuti che vincola il riconoscimento dei crediti d’imposta per le imprese sui consumi di elettricità e gas va corretta subito ed entro il 16 Luglio.

Migliaia di aziende rischiano di non poter beneficiare delle misure adottate dal Governo per contrastare il caro energia. La Lega è pronta come sempre a fare la propria parte in Parlamento”. Così i capigruppo Lega di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. (Vid/ Dire) 13:01 08-07-22