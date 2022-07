Macedonia: manifestanti in piazza e disordini in tutto il paese

Nella città di Skopje capitale della Repubblica della Macedonia, dei manifestanti sono scesi per strada per protestare contro la proposta francese per per superare lo stallo con la Bulgaria e avviare il negoziato UE con la Macedonia del Nord, i manifestanti hanno bloccato un viale dove si trova la sede del Governo.

Le proteste si sono verificate anche in altre zone di Stip e Veles, Strumica e Radovis, Pretvar-Prilep. Una rivolta che è andata avanti per sei giorni, migliaia sono stati i sostenitori dell’opposizione conservatrice nazionalista. Durante le manifestazioni sono nati casi di violenza dopo che sono intervenute le forze dell’ordine (Fonte: Ansa.it).

AO