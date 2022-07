Reggio Calabria meta del Campionato Italiano Kitesurf: 3^ tappa Freestyle e 2^ tappa Bigair

Si è svolta oggi a Punta Pellaro, Reggio Calabria, la prima parte della 3^ e ultima tappa del Campionato Italiano Freestyle di Kitesurf, che ha visto coinvolto il Circolo Velico Free Spirits, le giovani atlete della categoria femminile Fumagalli Gaia, Ruggiu Alice, Balbinot Nais, Genna Zaira, Marino Chiara, Guerini Valentina Anita, Piccioni Giulia e i giovani atleti della categoria maschile Rizzello Pierfrancesco, Roncarati Giovanni, Fella Matteo, Bersini Samuel, Pintus Alessio, Balbinot Eros, Cifreda Katriel, Perez Torres Jhon A. Bolla Enrico, Feola Giulio, Berti Michele, Feola Ettore, Dorotini Matteo, Lauro Andrea e Bronzi Luca.

Il Campionato Italiano di Freestyle è iniziato a Lago d’Idro, Ponte Caffaro Brescia, il 7 e 8 Maggio 2022, per poi fare tappa allo Stagnone di Marsala dal 30 Giugno al 3 Luglio 2022 e si concluderà a Pellaro, Reggio Calabria, il 10 Luglio. La prima giornata dedicata alle gare, il 7 Luglio 2022, è stata annullata per mancanza di vento, mentre la seconda giornata iniziata con una forte pioggia, si è poi conclusa con l’arrivo del Sole e del vento, permettendo così l’avviamento dell’ultima parte del Campionato.

Il maltempo, dunque, non ha fermato i giovani kiters che si sono sfidati a colpi di Freestyle sfruttando il forte vento pomeridiano. Le gare di Freestyle ad eliminazione comprendono una serie di salti eseguiti con il kitesurf, a cui viene assegnato un punteggio in base alla precisione delle figure scelte ed eseguite in volo.

Dopo una giornata di gare, passano al 2* Round Fumagalli Gaia, Marino Chiara, Genna Zaira, Guerini Valentina Anita, Balbinot Nais, Ruggiu Alice e Piccioni Giulia nella sezione femminile, mentre per la sezione maschile passano in finale Pintus Alessio, Dorotini Matteo, Bolla Enrico, Rizzello Pierfrancesco, Perez Torrez Jhon A. e Balbinot Eros.

La 2^ Tappa del Campionato Italiano di Bigair avrà luogo da domani a Pellaro, Reggio Calabria, e vedrà partecipe anche il vice – campione del Mondo di Bigair, Giovanni Rogolino. Tale Campionato è iniziato allo Stagnone di Marsala dal 30 Giugno al 3 Luglio 2022.

Domani e Domenica 10 Luglio, dunque, si svolgeranno a Pellaro le gare ad eliminazione di Bigair e le finali di Freestyle.

