Siccità. Gola (ACEA): a Roma l’acqua non sarà razionata

(DIRE) Roma, 8 Lug. – “A Roma l’acqua non sarà razionata”. Lo ha detto l’amministratore delegato di ACEA, Giuseppe Gola, a margine dell’evento ACEA Innovation Day 2022 a Officine Farneto, in merito all’emergenza idrica a Roma.

Le perdite negli acquedotti romani, ha spiegato Gola, “sono passate dal 43 per cento del 2017 al 28 per cento nel 2021, quindi stiamo andando nella giusta direzione, stiamo investendo molto per i romani. Siamo l’azienda idrica che investe di più per abitante, con una media di oltre 100 Euro abitante rispetto alla media nazionale di 45”. (Mgn/ Dire) 10:24 08-07-22