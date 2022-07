Per via del cambiamento climatico e per la siccità, la Somalia rischia la carestia, 8 regioni su 18 del paese entro Settembre potrebbero attraversare una crisi senza precedenti. La notizia arriva dall’ONU come riporta la rete televisiva BBC. Per via della malnutrizione, almeno 200 bambini sono morti. I casi di malnutrizione sono saliti da 4,5 a 7 milioni da Gennaio a Maggio 2022.

L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha dichiarato che quasi il 10% soffre la fame nel mondo, l’Africa Orientale e il Sahel sono le zone più colpite (Fonte: Ansa.it).

AO