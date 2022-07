17.00 – Un “10” da da 2,5 milioni di euro al concorso 10eLotto è stato centrato a Soveria Simeri, piccolo comune di circa 1.500 anime del catanzarese.

Ma la vincita ha carattere particolare in quanto la stessa persona probabilmente ha vinto anche con un ‘9’ che vale 50mila euro, con una giocata identica da 4 euro e modificando un solo numero. Un colpo di fortuna singolare e memorabile sia per il fortunato scommettitore che per il paesino di Soveria Simeri.

