Università. Doppia laurea, iscrizioni al via già dal prossimo Anno Accademico

MIUR invia nota ad atenei, Fusacchia: unire competenze diverse chiave per lavori futuro

(DIRE) Roma, 8 Lug. – “Finalmente la doppia laurea diventa realtà. Grazie alla comunicazione del Ministero a tutti gli atenei, gli studenti hanno adesso una grande possibilità e possono procedere ad iscriversi anche a due corsi di laurea contemporaneamente.

Vale per tutti i ragazzi che hanno appena fatto l’esame di maturità, per chi ha finito la prima laurea e vuole iniziarne una seconda ma anche per chi sta facendo un master o un dottorato.

Unire competenze di discipline anche molto distanti sarà la chiave per trovare e creare lavori sempre più interessanti e utili nella nostra società”. Lo dichiara in una nota Alessandro Fusacchia, parlamentare e primo firmatario della legge. (Adi/ Dire) 13:32 08-07-22