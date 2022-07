Calabria. Covid-19: +2.999 positivi rispetto a ieri

Ricerca – Catanzaro, 09/07/2022

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3311212 (+9.071).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 439852 (+2.999) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6071 (75 in reparto, 5 in terapia intensiva, 5991 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 64901 (64570 guariti, 331 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 33351 (104 in reparto, 1 in terapia intensiva, 33246 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 87500 (86351 guariti, 1149 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 1783 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1768 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 42532 (42294 guariti, 238 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 10788 (75 in reparto, 5 in terapia intensiva, 10708 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 147962 (147167 guariti, 795 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1322 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1304 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40217 (40041 guariti, 176 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 529 nuovi soggetti positivi di cui 17 positivi fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 1153 nuovi soggetti positivi di cui 58 fuori regione.

L’Asp di Vibo Valentia comunica 197 niovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.

Fonte https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?29131