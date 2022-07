Elon Musk non acquisterà Twitter

06.00 – Il multi miliardario Elon Musk avrebbe rinunciato ad acquistare il social network Twitter. E’ la SEC, la società che controlla la Borsa negli Stati Uniti ad affermarlo, in quanto in possesso di una copia che l’avvocato di Musk le avrebbe inviato. Pare che Twitter non abbia fornito i dati richiesti da Musk o “in altre occasioni ha fornito informazioni incomplete o inutilizzabili“.

Il social network, famoso al mondo per i cinguettii, ha annunciato un’azione legale nei confronti Elon Musk dopo che il miliardario ha annunciato di aver ritirato l’offerta da 44 miliardi. Inizialmente, qualche settimana fa, grazie all’interessamento all’acquisto del famoso business man, il titolo aveva subito anche un apprezzamento in borsa.

