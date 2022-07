Collisione tra un camion e un aereo a Stoccolma Bromma

Diversi passeggeri bloccati nella capitale svedese

Diverse dozzine di belgi sono rimaste bloccate nella capitale svedese Stoccolma Venerdì sera. Avrebbero dovuto tornare a casa con il volo B.A. alle 17:30, ma un camion carico ha danneggiato l’Airbus A319, impedendone il decollo. La compagnia aerea afferma che tutti i passeggeri sono stati riprenotati. B.A. conferma che l’aereo ha subito danni Venerdì sera a causa della collisione con un camion carico bagagli. ” Sono necessari lavori di riparazione, ma non possono essere completati questo fine settimana “, ha affermato la portavoce di B.A. M.A. al quotidiano belga HLN. “ Non sappiamo ancora quando l’aereo sarà pronto. Abbiamo riprenotato tutti i passeggeri. Alcuni torneranno Sabato, altri nei prossimi giorni.

Poiché molte compagnie aeree hanno cancellato numerosi voli quest’estate a causa della carenza di personale, non è stato facile trovare posti liberi. I nostri voli spesso trasportano già passeggeri di voli cancellati da altre compagnie aeree ”.

L’aereo è decollato per Bruxelles Sabato pomeriggio alle 16:08 come volo traghetto SN9902. Tutti i pernottamenti in hotel, così come il cibo e le bevande, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti, sono pagati da Brussels Airlines. Tuttavia, coloro che prenotano un altro volo da soli non riceveranno indietro quei soldi.

c.s. – Giovanni D’Agata