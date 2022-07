Tragedie per le strade del Sud Africa. La notte scorsa sono morte quattordici persone in seguito a una sparatoria in una bar di Soweto, vicino la città di Johannesburg. La notizia arriva dalla polizia; il Tenente Elias Mawela ha riferito: “Siamo stati chiamati poco dopo la mezzanotte”.

La polizia ha dichiarato che al loro arrivo avevano trovato dodici persone senza vita, le altre due sono morte in seguito per le ferite riportate. (Fonte: Ansa.it)

